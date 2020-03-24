Владелец «Маверикс» Кьюбан рассказал, когда НБА может начать проводить матчи

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан надеется, что Национальная баскетбольная ассоциация сможет продолжить приостановленный сезон и провести первые игры уже в середине мая.

«Надеюсь, к середине мая мы начнём приходить в норму, а НБА — проводить матчи. Возможно, без зрителей, но мы будем играть, потому что спорт является очень важной составляющей повседневной жизни. Люди хотят за что-то болеть, сплотиться вокруг чего-либо, радоваться. Им нужен стимул для воодушевления.



Основываясь на том, что я слышал от людей в Центре по контролю и профилактике заболеваний и других местах, я бы сказал, что это случится в районе 1 июня», – приводит слова Кьюбана Bleacher Report со ссылкой на WFAA.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки находятся на карантине.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.