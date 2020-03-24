Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

17 марта 2020 года руководство Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение приостановить сезон до 10 апреля. В настоящий момент новые даты возобновления сезона не назывались.
«Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф.
О формате и сроках проведения Единая лига ВТБ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах. В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой Единая лига ВТБ выступит с дополнительным сообщением», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.
Пока Единая лига на паузе, «Чемпионат» организовал виртуальный Кубок среди групп поддержки. Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
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