Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Эффектные красотки группы поддержки УНИКСа, фото
Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

17 марта 2020 года руководство Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение приостановить сезон до 10 апреля. В настоящий момент новые даты возобновления сезона не назывались.

«Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф.

О формате и сроках проведения Единая лига ВТБ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах. В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой Единая лига ВТБ выступит с дополнительным сообщением», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Красота и обаяние Казани и Перми — в четвертьфинале Кубка чирлидерш Лиги ВТБ. Фото
Кто окажется в полуфинале — УНИКС или «Парма»? Решать вам!

Пока Единая лига на паузе, «Чемпионат» организовал виртуальный Кубок среди групп поддержки. Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020