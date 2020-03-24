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О′Нил: на обложке NBA 2K21 будет Коби Брайант, даже не беспокойтесь

О′Нил: на обложке NBA 2K21 будет Коби Брайант, даже не беспокойтесь
Баскетбол / НБА 0

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил выразил уверенность, что на обложке компьютерной игры NBA 2K21 будет изображён Коби Брайант.

«Там будет Коби. Даже не беспокойтесь об этом, это определённо будет он. Я не знаю, что они собираются делать с деньгами, но они будут делать правильные вещи. Семья Кобе делает правильные вещи», — сказал О'Нил в интервью радио Scoop B Radio.

Журналист, беседовавший с Шакилом, предположил, что разработчики могут ввести в игру специальный режим, посвящённый Коби.

«Я думаю, это было бы замечательно, детям бы это понравилось. Коби определённо вдохновляет всех детей, в том числе и моих. Поэтому я уверен, что такое обязательно зайдёт», — добавил Шак.

О′Нил и Брайант выступали вместе в составе «Лейкерс». 26 января вертолёт 41-летнего Коби потерпел крушение в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния).

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