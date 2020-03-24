О′Нил: на обложке NBA 2K21 будет Коби Брайант, даже не беспокойтесь

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил выразил уверенность, что на обложке компьютерной игры NBA 2K21 будет изображён Коби Брайант.
«Там будет Коби. Даже не беспокойтесь об этом, это определённо будет он. Я не знаю, что они собираются делать с деньгами, но они будут делать правильные вещи. Семья Кобе делает правильные вещи», — сказал О'Нил в интервью радио Scoop B Radio.
Журналист, беседовавший с Шакилом, предположил, что разработчики могут ввести в игру специальный режим, посвящённый Коби.
«Я думаю, это было бы замечательно, детям бы это понравилось. Коби определённо вдохновляет всех детей, в том числе и моих. Поэтому я уверен, что такое обязательно зайдёт», — добавил Шак.
О′Нил и Брайант выступали вместе в составе «Лейкерс». 26 января вертолёт 41-летнего Коби потерпел крушение в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния).
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