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«Сиксерс» попросили сотрудников клуба согласиться на сокращение зарплаты на 20%

«Сиксерс» попросили сотрудников клуба согласиться на сокращение зарплаты на 20%
Баскетбол / НБА 0

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» объявил о временном и добровольном сокращении заработной платы на 20 процентов для сотрудников клуба, которые получают более $ 50 тыс. Об этом сообщил журналист Марк Штейн на своей странице в «Твиттере».

Добровольное сокращение зарплат начнётся с 15 апреля и продлится до июня. Клуб попросил своих сотрудников с контрактами, к которым относятся члены тренерского штаба и руководства, также принять участие в программе. Одним из добровольцев стал генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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