«Сиксерс» попросили сотрудников клуба согласиться на сокращение зарплаты на 20%

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» объявил о временном и добровольном сокращении заработной платы на 20 процентов для сотрудников клуба, которые получают более $ 50 тыс. Об этом сообщил журналист Марк Штейн на своей странице в «Твиттере».



Добровольное сокращение зарплат начнётся с 15 апреля и продлится до июня. Клуб попросил своих сотрудников с контрактами, к которым относятся члены тренерского штаба и руководства, также принять участие в программе. Одним из добровольцев стал генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд.



НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.