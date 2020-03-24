«Сиксерс» попросили сотрудников клуба согласиться на сокращение зарплаты на 20%

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» объявил о временном и добровольном сокращении заработной платы на 20 процентов для сотрудников клуба, которые получают более $ 50 тыс. Об этом сообщил журналист Марк Штейн на своей странице в «Твиттере».
Добровольное сокращение зарплат начнётся с 15 апреля и продлится до июня. Клуб попросил своих сотрудников с контрактами, к которым относятся члены тренерского штаба и руководства, также принять участие в программе. Одним из добровольцев стал генеральный менеджер «Сиксерс» Элтон Брэнд.
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
- 24 марта 2020
-
12:30
-
11:19
-
10:20
-
10:15
-
09:00
-
08:26
-
00:04
- 23 марта 2020
-
21:52
-
20:39
-
19:52
-
18:42
-
17:45
-
16:31
-
15:30
-
13:27
-
12:37
-
11:29
-
10:07
-
09:39
-
07:58
-
01:03
- 22 марта 2020
-
23:58
-
21:44
-
20:30
-
18:44
-
17:12
-
16:28
-
15:52
-
14:35
-
13:45
-
11:55
-
10:57
-
09:26
-
06:08
- 21 марта 2020
-
23:38