Крутая акробатика и зажигательные танцы — яркие фото чирлидерш из группы поддержки «Пармы»

17 марта 2020 года руководство Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение приостановить сезон до 10 апреля. В настоящий момент новые даты возобновления сезона не назывались.



«Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Красота и обаяние Казани и Перми — в четвертьфинале Кубка чирлидерш Лиги ВТБ. Фото Кто окажется в полуфинале — УНИКС или «Парма»? Решать вам!

В настоящее время команды проходят процедуру карантина, часть игроков-легионеров была отпущена на родину. Пока баскетбол на паузе, «Чемпионат» организовал виртуальный Кубок среди групп поддержки. Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки пермской «Пармы».