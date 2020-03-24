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Крутая акробатика и зажигательные танцы — яркие фото чирлидерш из группы поддержки «Пармы»

яркие фото чирлидерш из группы поддержки «Пармы»
Крутая акробатика и зажигательные танцы — яркие фото чирлидерш из группы поддержки «Пармы»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

17 марта 2020 года руководство Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса приняло решение приостановить сезон до 10 апреля. В настоящий момент новые даты возобновления сезона не назывались.

«Единая лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

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В настоящее время команды проходят процедуру карантина, часть игроков-легионеров была отпущена на родину. Пока баскетбол на паузе, «Чемпионат» организовал виртуальный Кубок среди групп поддержки. Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки пермской «Пармы».

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