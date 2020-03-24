«Химки» переходят на индивидуальный режим тренировок в домашних условиях

Баскетбольный клуб «Химки» переходит на домашний режим тренировок, так как арена команды закрыта постановлением правительства Московской области в связи с угрозой распространения коронавируса.



«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача и указанием министра спорта Московской области о прекращении допуска посетителей на спортивные объекты, Баскетбольный центр «Химки» будет закрыт для тренировок до особого распоряжения.



Игроки нашей команды будут тренироваться в домашних условиях, для каждого из них будет разработан индивидуальный план занятий», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.



Вчера, 23 марта, «Химки» объявили, что американские игроки команды отпущены на родину в связи с распоряжением Государственного департамента США.

Американские легионеры «Химок» вернулись в США