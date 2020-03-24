Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Баскетболистам ЦСКА закрыли доступ в игровой зал для тренировок

Баскетболистам ЦСКА закрыли доступ в игровой зал для тренировок
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетбольный клуб ЦСКА с 23 марта не имеет доступа в игровой зал универсально-спортивного комплекса имени Александра Гомельского для тренировок.

«Игрокам с понедельника закрыт доступ в игровой зал УСК ЦСКА для тренировок. В настоящий момент клуб прорабатывает варианты решения ситуации. При этом часть сотрудников офиса клуба на данный момент продолжают работу в здании», — сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.

В связи с угрозой распространения коронавируса с 21 марта и до особого распоряжения на территории города Москвы закрыты объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии».

Напомним, сегодня, 24 марта, баскетбольный клуб «Химки» перешёл на домашний режим тренировок, так как арена команды была закрыта постановлением правительства Московской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Химки» переходят на индивидуальный режим тренировок в домашних условиях
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020