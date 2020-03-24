Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тони Паркер: Евролиге пора перестать давать ложную надежду фанатам и отменить сезон

Тони Паркер: Евролиге пора перестать давать ложную надежду фанатам и отменить сезон
Баскетбол / Евролига 0

Владелец «Виллербана» Тони Паркер считает, что Евролиге стоит принять решение о полной отмене сезона-2019/2020 без определения чемпиона. По словам экс-игрока «Сан-Антонио Спёрс», нужно перестать давать ложную надежду фанатам.

«Самое разумное решение — отменить сезон, не называя чемпиона и не расставаясь с командами, которые заняли последние места. Тогда мы могли бы как можно скорее начать готовиться к следующему сезону. Все понесут большие потери. Евролиге будет ещё сложнее, потому что ситуация зависит от большего количества европейских стран с различными правилами охраны здоровья и безопасности», – приводит слова Паркера TalkBasket.

Совет Евролиги завтра, 25 марта, проведёт телефонную конференцию, в ходе которой будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и приостановкой сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020