Тони Паркер: Евролиге пора перестать давать ложную надежду фанатам и отменить сезон

Владелец «Виллербана» Тони Паркер считает, что Евролиге стоит принять решение о полной отмене сезона-2019/2020 без определения чемпиона. По словам экс-игрока «Сан-Антонио Спёрс», нужно перестать давать ложную надежду фанатам.
«Самое разумное решение — отменить сезон, не называя чемпиона и не расставаясь с командами, которые заняли последние места. Тогда мы могли бы как можно скорее начать готовиться к следующему сезону. Все понесут большие потери. Евролиге будет ещё сложнее, потому что ситуация зависит от большего количества европейских стран с различными правилами охраны здоровья и безопасности», – приводит слова Паркера TalkBasket.
Совет Евролиги завтра, 25 марта, проведёт телефонную конференцию, в ходе которой будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и приостановкой сезона-2019/2020.
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