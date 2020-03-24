Экс-игрок НБА Коллинз заразился коронавирусом и рассказал о симптомах болезни

Бывший центровой НБА Джейсон Коллинз, проведший в лиге 14 сезонов, заразился коронавирусом и рассказал о симптомах заболевания.

«У меня обнаружили коронавирус. Была ужасная головная боль. Позже у меня появился жар, а затем кашель. В субботу я сдал тест и пожаловался на тяжесть в груди. Сейчас я дома и отдыхаю, но по-прежнему чувствую боль в груди и, возможно, вернусь в больницу.

Хочу поблагодарить каждого работника системы здравоохранения, они наши настоящие герои, сражающиеся на передовой», — приводит слова Коллинза TMZ.



Коллинз — 18-й номер драфта 2001 года. За годы карьеры он выступал в составе «Нью-Джерси Нетс», «Мемфис Гриззлиз», «Бостон Селтикс», «Атланты Селтикс», «Миннесоты Тимбервулвз», «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 735 матчей, набирая в них 3,6 очка и совершая 3,7 подбора.