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Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» получила от игрока «Зенита» «Порше» за 15 млн рублей

Бывшей жене Рыжего из «Иванушек» подарили «Порше»
Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» получила от игрока «Зенита» «Порше» за 15 млн рублей
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Зенита» и сборной России Андрей Зубков сделал роскошный подарок на день рождения своей супруге Марии Зубковой.

«С Днём Рождения меня! Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь», — написала девушка на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Марии в «Инстаграме».

Напомним, пара отметила свадьбу не так давно. В прошлом избранница Зубкова состояла в браке с известным певцом, лидером группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым, который более известен как Рыжий.

Отметим, что сам Зубков также посвятил пост в «Инстаграме» супруге, но не стал афишировать дорогой подарок.

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