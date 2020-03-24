Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» получила от игрока «Зенита» «Порше» за 15 млн рублей

Форвард «Зенита» и сборной России Андрей Зубков сделал роскошный подарок на день рождения своей супруге Марии Зубковой.

«С Днём Рождения меня! Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь», — написала девушка на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Марии в «Инстаграме».

Напомним, пара отметила свадьбу не так давно. В прошлом избранница Зубкова состояла в браке с известным певцом, лидером группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым, который более известен как Рыжий.

Отметим, что сам Зубков также посвятил пост в «Инстаграме» супруге, но не стал афишировать дорогой подарок.