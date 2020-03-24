Майк Джеймс отреагировал на решение руководства ЦСКА не отпускать игроков из Москвы

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс возмутился тем, что руководство «армейского клуба» не намерено отпускать легионеров из Москвы на время пандемии коронавируса. Американец назвал эту новость «шуткой».

«Они отменяют Олимпийские игры, но Единая лига ВТБ и Евролига до сих пор хотят доиграть сезон. Это какая-то шутка. Всем нужно остановиться, сезон окончен. Перестаньте пытаться добиться того, что невозможно. Однажды люди начнут ценить здоровье больше, чем деньги. Просто кто-то боится потерпеть убытки», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что сегодня, 24 марта, в ЦСКА заявили, что не будут распускать команду на время приостановки тренировочного процесса и соревнований, связанной с пандемией коронавируса.