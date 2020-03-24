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Фотограф подал в суд на Леброна Джеймса

Фотограф подал в суд на Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Фотограф Стивен Митчелл подал в суд на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Основанием для иска послужило то, что Джеймс на своих страницах в социальных сетях использовал фото, сделанное Митчеллом, без ведома самого автора снимка, сообщает TMZ.

Митчелл рассчитывает получить по $ 150 тыс. за каждое несанкционированное использование фотографии.

Фото было сделано 13 декабря 2019 года, когда «Лейкерс» встречались с «Майами Хит». На снимке запечатлён момент данка в исполнении Леброна, который он вколотил через Мейерса Леонарда.

Американские СМИ уже обратились к команде Леброна Джеймса за комментариями, но пока не получили никакого ответа.

Напомним, на данный момент матчи НБА из-за пандемии коронавируса приостановлены на неопределённый срок.

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