Фотограф подал в суд на Леброна Джеймса

Фотограф Стивен Митчелл подал в суд на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Основанием для иска послужило то, что Джеймс на своих страницах в социальных сетях использовал фото, сделанное Митчеллом, без ведома самого автора снимка, сообщает TMZ.
Митчелл рассчитывает получить по $ 150 тыс. за каждое несанкционированное использование фотографии.
Фото было сделано 13 декабря 2019 года, когда «Лейкерс» встречались с «Майами Хит». На снимке запечатлён момент данка в исполнении Леброна, который он вколотил через Мейерса Леонарда.
Американские СМИ уже обратились к команде Леброна Джеймса за комментариями, но пока не получили никакого ответа.
Напомним, на данный момент матчи НБА из-за пандемии коронавируса приостановлены на неопределённый срок.
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