НБА может завершить сезон после 6 сентября

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации считает крайней датой, когда нужно завершить плей-офф сезона-2019/2020, День труда 6 сентября. Однако, не исключено и завершение серии после этого дня, так как ни игроки лиги, ни руководство команд, ни комиссар НБА Адам Сильвер не хотят отмены текущего сезона, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Для того, чтобы закончить сезон к 6 сентября, матчи нужно возобновить 1 июля, а двумя неделями ранее открыть тренировочные базы клубов.

Регулярный чемпионат НБА был остановлен после того, как у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее COVID-19 был обнаружен ещё у нескольких баскетболистов лиги, включая игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.