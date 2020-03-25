НБА планирует собрать $ 50 млн на борьбу с коронавирусом

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации и профсоюз игроков НБА пожертвовали $ 2 млн на борьбу с коронавирусом в США и во всём мире.

Для того чтобы помешать распространению вируса, НБА запустила программу NBA Together, цель которой — собрать $ 50 млн для поддержки пострадавших от COVID-19.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус был обнаружен у французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже стало известно о заражении ещё нескольких баскетболистов лиги, включая игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.