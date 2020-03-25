Пау Газоль поддержал решение МОК о переносе Олимпиады

Бывший испанский баскетболист Пау Газоль, двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион мира в составе сборной Испании, прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Это непростой момент для всех нас, и спортивный мир играет ведущую роль с самого начала кризиса. Самое главное — это здоровье и благополучие людей. Я благодарен МОК за решение, принятое ради безопасности каждого, кто участвует в Олимпийских играх в Токио. Нам нужно оставаться сильными и бороться с этим жутким вирусом. Вместе мы выиграем золотую медаль», — цитирует Газоля Eurohoops.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.