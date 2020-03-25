Дэнни Грин: игроки НБА должны осторожнее тратить свои деньги

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин выразил мнение, что игрокам НБА стоит рассудительнее тратить свои деньги, поскольку они могут не получить зарплату за оставшуюся часть сезона.
«Нам не обещали зарплату в начале следующего месяца. Ситуация сильно отличается от локаута. К нему-то мы могли подготовиться и накопить деньги, знали, что в течение какого-то времени баскетбола не будет. На этот раз всё случилось неожиданно.
Нужно серьёзнее отнестись к двум последним зарплатам. Мы не знаем о дальнейших денежных поступлениях. Если не будем играть в оставшихся матчах сезона, это отразится на нашей зарплате. Мы должны меньше тратить свои деньги и правильно распоряжаться ими», – сказал Грин в интервью ESPN.
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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