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Инглс: если могу защитить сына от коронавируса, бросив играть в НБА, то я согласен

Инглс: если могу защитить сына от коронавируса, бросив играть в НБА, то я согласен
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Юты Джаз» Джо Инглс заявил, что без колебаний бросит карьеру игрока НБА, если это поможет защитить его сына Джекоба от коронавируса.

«Если мне сейчас скажут, что я больше не должен играть в НБА, чтобы защитить Джекоба от этого, немедленно соглашусь. Улечу в Австралию и никогда в жизни не буду выступать ни в одной лиге. Я бы с лёгкость пошёл на это. Вышел бы из спортзала прямо в том, что на мне, и поехал бы в аэропорт.

Я нисколько не буду сомневаться в этом решении, потому что не хочу подвергать свою семью опасности. Не желаю, чтобы Джекоб прошёл через это», — приводит слова Инглса Bleacher Report.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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