Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Евролига опубликовала подборку лучших данков ЦСКА, «Химок» и «Зенита»

Евролига опубликовала подборку лучших данков ЦСКА, «Химок» и «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором собраны лучшие данки сезона-2019/2020 в исполнении игроков российских клубов — ЦСКА, «Химок» и «Зенита».

«Оцените лучшие данки российских клубов этого сезона. ЦСКА, «Химкам» и «Зениту» есть что показать в плане бросков сверху», — говорится в описании к ролику.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон на данный момент прерван. Совет Евролиги сегодня, 25 марта, должен провести телефонную конференцию, в ходе которой будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и возможным продолжением розыгрыша турнира.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020