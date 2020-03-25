Евролига опубликовала подборку лучших данков ЦСКА, «Химок» и «Зенита»

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором собраны лучшие данки сезона-2019/2020 в исполнении игроков российских клубов — ЦСКА, «Химок» и «Зенита».



«Оцените лучшие данки российских клубов этого сезона. ЦСКА, «Химкам» и «Зениту» есть что показать в плане бросков сверху», — говорится в описании к ролику.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон на данный момент прерван. Совет Евролиги сегодня, 25 марта, должен провести телефонную конференцию, в ходе которой будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и возможным продолжением розыгрыша турнира.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.