Журналист: Леброн потеряет больше всех в случае отмены сезона

«Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброн Джеймс больше других потеряют от возможной отмены сезона в НБА из-за коронавируса, такое мнение выразил журналист Роб Паркер.
«Леброн потеряет больше всех в случае отмены сезона. Я слышу, как тикают его чемпионские часы. Леброн нуждается в этом сезоне. Он понятия не имеет, сможет ли играть дальше так же хорошо, как в этом году. Джеймс смотрелся очень сильно, а «Лейкерс» отлично справились на старте. Нет сомнений, что этот сезон мог закончиться их чемпионством. Но оно может ускользнуть от них, и этого шанса больше никогда не будет. Кто знает, насколько хороши они будут в следующем сезоне? Как хороши будут их соперники?» – приводит слова Паркера TalkBasket.
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.
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