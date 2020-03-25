Сочные данки и тотальное доминирование. Лучшее от Леброна Джеймса в сезоне-2019/2020

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации выпустила видеоподборку лучших моментов с участием Леброна Джеймса в нынешнем регулярном сезоне.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале НБА.

НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.