Энтони: если НБА приостанавливает сезон, то значит в мире происходит что-то важное

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони поделился мнением о пристановке регулярного чемпионата в лиге из-за пандемии коронавируса.
«Если НБА приостанавливает сезон, то значит в мире происходит что-то действительно важное. Это намного масштабнее, чем НБА. Нечто, с чем лига неспособна бороться. Это гораздо глубже и крупнее НБА. Я полностью поддерживаю решение Адама Сильвера остановить сезон. Если бы НБА не сделала это, то другие лиги тоже продолжили бы играть. Сейчас всем нужно подумать и выбрать правильный план действий», — приводит слова Кармело Энтони NBC Sports.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.
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