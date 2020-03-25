Фридзон: я бы с удовольствием доиграл сезон, но главное — здоровье людей

Капитан сборной России по баскетболу и краснодарского «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон заявил, что он предпочёл бы доиграть сезон в Единой лиге ВТБ, но считает, что здоровье людей гораздо важнее.
«Сейчас все мы в подвешенном состоянии, никто не знает, как и что будет дальше. Будет ли сезон Лиги ВТБ? Будет ли сезон Евролиги? Когда появится ясность? Сплошная неизвестность. В моём возрасте лучше играть, я бы с удовольствием доиграл сезон. Мне нужно держать себя в тонусе. Когда сидишь дома, начинают лезть болячки отовсюду: одно, второе… Лучше быть в тонусе и доиграть. Но главное — здоровье людей. Ситуация опасная, и с такими вещами лучше не шутить, не баловаться.
У нас в клубе всё нормально, все ребята чистые, сдали все тесты. Пока мы на карантине ещё. Лучше так, чем рисковать жизнью. Видел, что в ЦСКА Майк Джеймс устроил панику. Наверное, это из-за того, что американские игроки «Химок» домой уехали. Может, в ЦСКА знают что-то, это вообще очень тяжёлый вопрос. Но уверен, сейчас никто не скажет точно, как всё будет», — приводит слова Фридзона «Р-Спорт».
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