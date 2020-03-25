Астахов: «Химки» занимаются под присмотром тренера по физподготовке через Интернет

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о тренировках команды в условиях карантина. Ранее сообщалось, что команда перешла на домашний режим тренировок, так как арена команды закрыта постановлением правительства Московской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Все мы находимся в форс-мажорной ситуации. Вчера было выпущено постановление главного врача Московской области, в котором он предписывает закрыть все спортивные сооружения региона. Поэтому и наш баскетбольный центр закрыт.
Команда разъехалась по домам и занимается под присмотром тренера по общей физической подготовке через Интернет. Тренировки в баскетбольном центре запретили до особого распоряжения на неопределённый срок», — приводит слова Павла Астахова «Подмосковье сегодня».
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