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Астахов: «Химки» занимаются под присмотром тренера по физподготовке через Интернет

Астахов: «Химки» занимаются под присмотром тренера по физподготовке через Интернет
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о тренировках команды в условиях карантина. Ранее сообщалось, что команда перешла на домашний режим тренировок, так как арена команды закрыта постановлением правительства Московской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Все мы находимся в форс-мажорной ситуации. Вчера было выпущено постановление главного врача Московской области, в котором он предписывает закрыть все спортивные сооружения региона. Поэтому и наш баскетбольный центр закрыт.

Команда разъехалась по домам и занимается под присмотром тренера по общей физической подготовке через Интернет. Тренировки в баскетбольном центре запретили до особого распоряжения на неопределённый срок», — приводит слова Павла Астахова «Подмосковье сегодня».

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