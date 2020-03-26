Игроки УНИКСа станцевали под песню UNO группы Little Big

Баскетболисты казанского УНИКСа исполнили танец под песню российской группы Little Big UNO. С этой композицией музыканты должны были ехать на песенный конкурс «Евровидение-2020» в Роттердаме (Голландия), однако он был отменён из-за пандемии коронавируса.
«Евровидение отменили, но челлендж UNO от Little Big живет и здравствует. Группа Little Big предложила повторить их танец из клипа под песню, созданную для «Евровидения». Версия челленджа от УНИКСа в нашем новом видео», — гласит сообщение пресс-службы казанского клуба под видеозаписью.
Напомним, сезон Единой лиги ВТБ приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. Пока неизвестно, удастся ли возобновить соревнования в указанную дату.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале казанской команды.
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