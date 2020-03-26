Ватутин: Майк Джеймс — сильнейший в Европе на своей позиции и может быть востребован в НБА

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что 29-летний американский разыгрывающий «армейцев» Майк Джеймс является ключевым игроком клуба, который может быть востребован в НБА.

«Если бы был здоров Клайберн, мы бы не были столь зависимы от игры Джеймса, потому что Уилл может взять инициативу на себя. Он может играть с мячом, он креативный баскетболист, который может строить игру. И потенциально связка Джеймса с Клайберном представляется очень опасной для соперников.

Из-за травмы Уилла у нас осталось мало баскетболистов, которые могут играть, по баскетбольной терминологии, боллхендлерами, с мячом. Так получилось, что Майк с первых игр взял на себя ответственность, потому что он никогда её не боялся. Причём не могу сказать, что он хотел получить такую роль во что бы то ни стало, но так сложились обстоятельства, что он не постеснялся стать лидером ЦСКА. Это и хорошо, и плохо. У тебя есть человек, который может решить исход матча, который гарантированно набирает очки.

Думаю, что в нападении он сильнейший в Европе на своей позиции наряду с Шейном Ларкином и Алексеем Шведом. На Джеймса ходит зритель, это человек яркий, таких игроков в нынешней Евролиге не так много. И я нисколько не сомневаюсь, что он может быть очень востребован в Национальной баскетбольной ассоциации. Нам бы хотелось продолжить отношения. Получится или нет — вопрос переговоров. Повторю, связка Майка Джеймса и Уилла Клайберна — она потенциально огненная. Они хорошие товарищи, и это может быть плюсом на паркете.

Джеймс появился прошлым летом на рынке неожиданно, никто не предполагал, что он будет отчислен «Миланом». У меня как раз в июле был день рождения, и вместо праздника мы с тренером по телефону решали, подписывать или не подписывать его», — сказал Ватутин в интервью «Коммерсанту».