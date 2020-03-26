Владельцы баскетбольного «Олимпиакоса» выделили € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Владельцы баскетбольного клуба «Олимпиакос» братья Ангелопулос выделили 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Выделенная сумма окажется в распоряжении греческого министерства здравоохранения и пойдёт на закупку необходимого оборудования.



«Это наш вклад, который сейчас необходим как никогда», – говорится в заявлении братьев Ангелопулос, опубликованном на официальном сайте «Олимпиакоса».



Накануне, 25 марта, исполнительный совет Евролиги провёл заседание, на котором было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. На данный момент остановлено проведение практически всех спортивных соревнований.

Евролига планирует доиграть сезон