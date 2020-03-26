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Форвард «Детройта» Вуд выздоровел после заражения коронавирусом

Форвард «Детройта» Вуд выздоровел после заражения коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд полностью выздоровел после заражения коронавирусом, сообщает CBS Sports со ссылкой на агента баскетболиста Адама Пенсака.

«Сейчас он полностью выздоровел и чувствует себя прекрасно», — сказал агент Вуда.

24-летний Вуд является одним из 10 игроков НБА, сдавших положительный тест на коронавирус. О болезни баскетболиста стало известно 15 марта.

НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

После положительного теста Вуда «Детройт» начал проверку сотрудников.

17 работников «Детройта» проверяют на коронавирус после новости о заражении Вуда
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