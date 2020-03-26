Форвард «Детройта» Вуд выздоровел после заражения коронавирусом

Форвард «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд полностью выздоровел после заражения коронавирусом, сообщает CBS Sports со ссылкой на агента баскетболиста Адама Пенсака.



«Сейчас он полностью выздоровел и чувствует себя прекрасно», — сказал агент Вуда.



24-летний Вуд является одним из 10 игроков НБА, сдавших положительный тест на коронавирус. О болезни баскетболиста стало известно 15 марта.



НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

После положительного теста Вуда «Детройт» начал проверку сотрудников.