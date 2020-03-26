Родионов: принято решение завершить сезон Единой лиги ВТБ

Баскетбольная Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с ситуацией с пандемией коронавируса, сообщил президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов.

«Полчаса назад было решено, что сезон Единой лиги ВТБ завершён. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Единой лиги ВТБ», — приводит слова Родионова «Р-Спорт».



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ изначально был приостановлен до 10 апреля. Команды провели от 18 до 20 игр из 24 запланированных, первое место занимали подмосковные «Химки».



20 марта таллинский «Калев» из-за угрозы распространения коронавируса в Эстонии принял решение досрочно завершить сезон и снялся с чемпионата Единой лиги ВТБ.