Стивен Эй Смит: Кавай — элитный игрок, но недотягивает до уровня Леброна

Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что форвард «Лос- Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не может сравниться с Леброном Джеймсом.

«Леброн – лучший игрок мира. Он в числе двух главных кандидатов на приз MVP лиги. «Лейкерс» 29-е в сезоне по игре в атаке без Леброна и 2-е, когда он на паркете.



Если рассматривать общую ситуации, то Кавай недотягивает до его уровня. Леонард – элитный игрок, двукратный чемпион, дважды MVP финала, он в числе пяти лучших игроков мира. Но Леброн Джеймс на данном этапе является лучшим игроком на планете», – приводит слова журналиста TalkBasket.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.