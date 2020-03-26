Источник: «Химки» в любом случае получат право сыграть в Евролиге в сезоне-2020/2021

Независимо от того, как будет составлена классификация клубов по итогам сезона Единой лиги ВТБ, баскетбольный клуб «Химки» получит право сыграть в Евролиге в следующем году, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.



Ранее 26 марта президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ уже приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.



Путевку в Евролигу от Единой лиги ВТБ получает её победитель (вторая лучшая команда в случае победы ЦСКА, обладающего лицензией А Евролиги). На данный момент не определено, как будет формироваться итоговая классификация клубов, необходимая для определения участников Евролиги и Кубка Европы следующего сезона.



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ изначально был приостановлен до 10 апреля. Команды провели от 18 до 20 игр из 24 запланированных, первое место занимали подмосковные «Химки».