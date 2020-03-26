Американским легионерам баскетбольного ЦСКА разрешили вернуться в США

Американские баскетболисты ЦСКА получили разрешение от команды вернуться в США, сообщает «Р-Спорт». Клуб оказывает содействие в организации перелёта.
Ранее правительство РФ из-за пандемии коронавируса поручило прекратить авиасообщение с зарубежными странами с 27 марта, не считая возвращения в Россию её граждан. Таким образом, иностранным гражданам, если они желают вернуться на родину, нужно покинуть Россию до пятницы.
Кроме того, пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА опубликовала заявление, в котором отмечается, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.
Ранее 26 марта президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов заявил, что Единая лига ВТБ уже приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.
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