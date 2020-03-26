Американские игроки «Локомотива-Кубань» улетели в США

Американские игроки краснодарского «Локомотива-Кубань» Сэм Деккер, Алан Уильямс, Джонни О’Брайант и Уилл Каммингс сегодня покинули Краснодар и вылетели в США.



«Наши американские игроки сегодня возвращаются домой. Здоровье и благополучие семьи, детей, возможность воссоединиться с ними – это самое главное. Мы желаем Алану, Сэму, Джонни и Уиллу скорее прибыть домой и обнять своих близких. Очень важно, что результаты тестов на коронавирус у всех, кто был в Таллине, дали отрицательный результат», — цитирует вице-президента «Локомотива-Кубань» Гинаса Руткаускаса официальный сайт краснодарской команды.



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ изначально был приостановлен до 10 апреля. Команды провели от 18 до 20 игр из 24 запланированных, первое место занимали подмосковные «Химки». 26 марта президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов сообщил, что Единая лига ВТБ завершила сезон досрочно.



20 марта таллинский «Калев» из-за угрозы распространения коронавируса в Эстонии принял решение досрочно завершить сезон и снялся с чемпионата Единой лиги ВТБ.