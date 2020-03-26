Кьюбан: окончательное решение о возобновлении сезона НБА остаётся за учёными и врачами

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан подчеркнул, что окончательное решение о возможном возобновлении сезона Национальной баскетбольной ассоциации останется за варчами и учёными.



«Хочется пояснить: мои слова всегда имеют оговорку, что окончательное решение остаётся за учёными и врачами. Но я ещё сильнее, чем две недели назад, надеюсь, что мы сможем возобновить сезон до 1 июня и начнём роводить матчи без болельщиков», — написал Марк Кьюбан в своём «твиттере».



НБА приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.