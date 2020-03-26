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Президент УНИКСа: места в Еврокубках надо распределить по результатам минувшего сезона

Президент УНИКСа: места в Еврокубках надо распределить по результатам минувшего сезона
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мыслями о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ. Функционер предложил распределить места в Еврокубках на следующий сезон по результатам минувшего розыгрыша чемпионата ВТБ.

«Итоговых мест в этом сезоне не будет, чемпионат Единой лиги ВТБ не завершен же. Что касается распределения мест в еврокубках на сезон-2020/2021, надо определять их по предыдущему году, этот сезон не завершен. Так будет справедливее.

Как можно подводить итоги нынешнего сезона, если даже «регулярку» полностью не сыграли, не говоря уже о плей-офф», — приводит слова Богачёва Р-Спорт.

Напомним, в минувшем сезоне победу в Единой лиге ВТБ завоевал ЦСКА, второе место досталось «Химкам», бронзовые награды получил УНИКС.

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