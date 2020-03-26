Президент УНИКСа: места в Еврокубках надо распределить по результатам минувшего сезона
Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мыслями о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ. Функционер предложил распределить места в Еврокубках на следующий сезон по результатам минувшего розыгрыша чемпионата ВТБ.
«Итоговых мест в этом сезоне не будет, чемпионат Единой лиги ВТБ не завершен же. Что касается распределения мест в еврокубках на сезон-2020/2021, надо определять их по предыдущему году, этот сезон не завершен. Так будет справедливее.
Как можно подводить итоги нынешнего сезона, если даже «регулярку» полностью не сыграли, не говоря уже о плей-офф», — приводит слова Богачёва Р-Спорт.
Напомним, в минувшем сезоне победу в Единой лиге ВТБ завоевал ЦСКА, второе место досталось «Химкам», бронзовые награды получил УНИКС.
Читайте также
- 26 марта 2020
-
22:44
-
21:34
-
20:55
-
18:57
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:38
-
15:16
-
14:58
-
13:49
-
12:56
-
11:59
-
10:49
-
09:31
-
08:47
-
00:47
- 25 марта 2020
-
22:50
-
20:49
-
19:30
-
18:41
-
17:48
-
16:10
-
15:16
-
14:14
-
13:23
-
13:08
-
11:39
-
10:50
-
09:34
-
09:00
-
08:37
-
08:00
-
07:42
-
07:19
Партнерский контент