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Источник: ЦСКА договорился о продлении контракта с Майком Джеймсом

Источник: ЦСКА договорился о продлении контракта с Майком Джеймсом
Баскетбол / Евролига 0

Руководство ЦСКА договорилось о продлении сотрудничества с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.

Джеймс стал игроком ЦСКА в преддверии старта нынешнего сезона. Американец подписал контракт с «армейцами» после того, как прекратил сотрудничество с «Миланом» и стал свободным агентом.

В первый же год выступлений в Москве он стал лидером коллектива. В регулярном чемпионате Евролиги принял участие в 28 встречах, набирая в них 21,1 очка, собирая 3,3 подбора, совершая 4,3 передачи и 0,7 перехвата. В регулярном первенстве Единой лиги ВТБ сыграл в 18 матчах, набирая в них 17,6 очка, собирая 2,4 подбора, совершая 4,4 передачи и 0,9 перехвата.

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