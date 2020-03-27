Единая лига ВТБ: идёт голосование клубов по поводу возможной отмены сезона

Пресс-служба Единой лиги ВТБ прокомментировала слова президента саратовского «Автодора» Владимира Родионова о том, что было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.



«В данный момент идёт голосование клубов по этому вопросу. Как только оно завершится, мы сможем опубликовать их решение», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице лиге во «ВКонтакте».



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ изначально был приостановлен до 10 апреля. Команды провели от 18 до 20 игр из 24 запланированных, первое место занимали подмосковные «Химки».



20 марта таллинский «Калев» из-за угрозы распространения коронавируса в Эстонии принял решение досрочно завершить сезон и снялся с чемпионата Единой лиги ВТБ.

Родионов: принято решение завершить сезон Единой лиги ВТБ