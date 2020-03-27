Астахов ответил Ватутину на слова о «бумажном чемпионе»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов отреагировал на слова президента ЦСКА Андрея Ватутина, который заявил, что «бумажный чемпион» всегда будет именно бумажным».



«Не совсем понятно, о каком «бумажном чемпионе» идёт речь? В чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 сыграно более половины игр. Возникает вопрос: «А чемпионат-2019/2020 Единой лиги ВТБ тоже «бумажный»? И если речь идёт о клубе, который имеет только одно поражение в чемпионате-2019/2020 Единой лиги ВТБ и в личной встрече более чем уверенно обыграл клуб, который «вроде как всегда должен быть первым», всем ответ простой, завидуйте молча», — сказал Астахов «Чемпионату».



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ изначально был приостановлен до 10 апреля. Команды провели от 18 до 20 игр из 24 запланированных, первое место занимали подмосковные «Химки».

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