Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона, чемпион определён не будет

По итогам заочного голосования Совета Единой лиги ВТБ в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19 было принято решение завершить сезон-2019/2020.
«Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования Совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ. Вчерашние комментарии руководителей клубов, опубликованные в СМИ, не имели под собой юридических оснований.
В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков.
Чемпион лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ.
Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки.
Баскетбол обязательно вернётся на арены Единой лиги ВТБ, но сейчас всем нам лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оперативных штабов", — приводятся слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин на официальном сайте.
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