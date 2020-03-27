Астахов: надеюсь, «Химкам» присвоят звание чемпиона России

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал досрочное завершение Единой лиги ВТБ.



«Конечно, мы все хотели бы доиграть сезон. Мы живём сейчас в новой реальности без баскетбола, и это не так-то и просто, как оказывается. Но реальность совершенно другая, распространение коронавируса и в Европе, и у нас в стране продолжается. Ситуация лучше не становится. Так что завершение сезона — это единственное верное и правильное решение.



Мы свою позицию по этому вопросу высказывали неоднократно. Если остальные клубы решили по-другому, что мы можем сделать? Очень надеюсь, что, несмотря на то что нам не дадут звание чемпиона Единой лиги ВТБ, «Химкам» всё-таки присвоят звание чемпиона России в этом сезоне. Это уже будут решать Российская федерация баскетбола и исполком, подождём развития событий», — приводит слова Астахова News.ru.

Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.