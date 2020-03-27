Президент УНИКСа Богачёв: не определять чемпиона — правильное решение Единой лиги ВТБ

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв выразил мнение, что руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ приняло правильное решение не определять чемпиона и призёров, прервав сезон.



«Думаю, что это правильно. Мы из-за участия в Еврокубке провели на две игры меньше в чемпионате. Как можно определять чемпиона, если регулярный чемпионат не закончен?



Многие наши иностранцы не хотят уезжать из Казани. Тут им нравится, это европейский город, и здесь более-менее безопасно. Тем более в Америке ситуация с коронавирусом очень сложная. Но что делать», — приводит слова Богачёва ТАСС.



Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса.

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