Президент УНИКСа Богачёв: не определять чемпиона — правильное решение Единой лиги ВТБ
Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв выразил мнение, что руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ приняло правильное решение не определять чемпиона и призёров, прервав сезон.
«Думаю, что это правильно. Мы из-за участия в Еврокубке провели на две игры меньше в чемпионате. Как можно определять чемпиона, если регулярный чемпионат не закончен?
Многие наши иностранцы не хотят уезжать из Казани. Тут им нравится, это европейский город, и здесь более-менее безопасно. Тем более в Америке ситуация с коронавирусом очень сложная. Но что делать», — приводит слова Богачёва ТАСС.
Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ и клубы приняли решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса.
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