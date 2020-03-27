Кульбиты, танцы, южный колорит — яркие фото выступлений чирлидерш «Локо-Кубань»

Сегодня, 27 марта 2020 года, совет Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса принял решение досрочно завершить сезон.
«В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков», — сообщила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илоны Корстин.
Победителя по итогам неполного сезона совет лиги выбирать не стал. «Чемпионат» же организовал виртуальный Кубок групп поддержки клубов Единой лиги. В полуфинал пробились уже две команды – УНИКС и «Локомотив-Кубань».
Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений чирлидерш из Краснодара.
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