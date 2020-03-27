«Автодор»: классифицировать команды несправедливо, это противоречит здравому смыслу

Пресс-служба баскетбольного клуба «Автодор» опубликовала официальное заявление по вопросу заочного голосования совета лиги о досрочном завершении чемпионата и утверждении итоговой классификации команд.



«Баскетбольный клуб «Автодор» поддерживает досрочное завершение чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, однако категорически против утверждения итоговой классификации команд на дату последнего сыгранного матча по следующим причинам:



1. На текущий момент все команды сыграли разное количество матчей, а разница между проведёнными играми между командами на дату последнего сыгранного матча составляет две (2) игры, что делает невозможным справедливую итоговую классификацию команд на основании «Официальных правил ФИБА» по набранным очкам за победы и поражения на дату последнего сыгранного матча. В частности, возникают такие очевидные противоречия здравому смыслу, как:

БК «Автодор» (5 побед–13 поражений) в таблице оказывается ниже БК «Цмоки-Минск» (4 победы–15 поражений), несмотря на то что одержал на 1 победу больше и проиграл на 2 матча меньше, а также имеет преимущество по личным встречам «+11».

БК «Калев» (8 побед–12 поражений), имеющий худшую разность забитых и пропущенных мячей среди всех команд чемпионата, в таблице оказывается выше БК «Зенит» (8 побед–10 поражений), БК «Парма» (8 побед–10 поражений) и БК «Зелёна-Гура» (8 побед–11 поражений) только за счёт того, что проиграл больше игр.

2. 20 марта 2020 года БК «Калев» официально отказался от дальнейшего участия в чемпионате Единой лиги ВТБ и не может быть классифицирован, а результаты всех игр, сыгранных командой, должны быть аннулированы в соответствии со ст. 71.1 Регламента чемпионата.



3. Выступая с предложением не присваивать звание «Чемпион Единой лиги ВТБ» и не награждать призёров медалями и кубками, совет лиги фактически признаёт невозможность утверждения справедливой итоговой классификации команд на текущий момент.



С учётом вышеизложенного считаем несправедливым и подрывающим авторитет лиги предложение утвердить итоговую классификацию чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/2020 на основании промежуточного положения команд на дату последнего сыгранного матча при разном количестве проведённых ими матчей», — говорится в заявлении «Автодора».