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Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: совет лиги принял единственно правильное решение

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: совет лиги принял единственно правильное решение
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ.

«Сегодня совет лиги принял непростое, но важное и единственно правильное решение. Учитывая глобально развивающуюся ситуацию с распространением COVID-19, проведение чемпионата должно было остановиться. В приоритете — здоровье игроков, болельщиков, сотрудников команд, судей, обслуживающего персонала – всех вовлечённых в проведение матчей, в том числе и их семей.

Да, останется ощущение недосказанности, ведь профессиональный спорт – это в первую очередь результаты. Но сегодня мы все впервые столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы. Поэтому все наши амбиции, мечты и желания мы связываем со следующим сезоном. Сейчас главное — чтобы в мире, во всех странах ситуация стабилизировалась. И это зависит от каждого из нас лично», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.

Сезон Единой лиги ВТБ завершён досрочно. Победитель определён не будет
Это непростое решение поможет полноценно провести следующий сезон.
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