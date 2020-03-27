Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев: совет лиги принял единственно правильное решение

Президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал досрочное завершение сезона Единой лиги ВТБ.



«Сегодня совет лиги принял непростое, но важное и единственно правильное решение. Учитывая глобально развивающуюся ситуацию с распространением COVID-19, проведение чемпионата должно было остановиться. В приоритете — здоровье игроков, болельщиков, сотрудников команд, судей, обслуживающего персонала – всех вовлечённых в проведение матчей, в том числе и их семей.

Да, останется ощущение недосказанности, ведь профессиональный спорт – это в первую очередь результаты. Но сегодня мы все впервые столкнулись с обстоятельствами непреодолимой силы. Поэтому все наши амбиции, мечты и желания мы связываем со следующим сезоном. Сейчас главное — чтобы в мире, во всех странах ситуация стабилизировалась. И это зависит от каждого из нас лично», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.