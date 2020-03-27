Гендир «Зенита»: беспрецедентный сезон Единой лиги ВТБ логичнее аннулировать

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный предложил аннулировать результаты сезона-2019/2020 Единой лиги ВТБ.



«Такое завершение сезона Единой лиги ВТБ не входило в наши планы. Мы рассчитывали совершенно на другие итоговые результаты. В то же время понимаем, что самое главное — здоровье болельщиков, игроков, тренеров, персонала и членов их семей. Решение лиги досрочно завершить сезон мы поддерживаем. Что касается итоговой таблицы, которую предлагают принять по положению команд на момент последнего матча, это вызывает вопросы. Беспрецедентный сезон логичнее аннулировать или прийти к другому решению, но не к тому, что предлагается сейчас.

Не доигран не только плей-офф, а даже решающая часть регулярного сезона. Расстановка команд могла заметно поменяться. Сейчас клубы не могут показать всё, на что способны. Вы прекрасно понимаете, что тренеры готовят игроков именно к плей-офф, в это время команды выходят на пик формы. У команд даже разное количество матчей. У некоторых разница в две игры. Участники заведомо находятся в неравных условиях. Нарушается спортивный принцип», — приводит слова Церковного «Р-Спорт».