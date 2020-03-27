УГМК признан чемпионом женской Премьер-лиги

Сегодня, 27 марта, состоялось заседание исполкома Российской федерации баскетбола. На нём были внесены изменения в регламент чемпионата России по баскетболу сезона-2019/2020, касающиеся системы проведения двух женских лиг, сообщает официальный сайт РФБ.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение завершить сезон в Премьер-лиге, а команды классифицировать по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, чемпионом России сезона-2019/2020 среди женщин стал УГМК, второе место заняло курское «Динамо», третье – «Надежда».



Во втором дивизионе женской Суперлиги участники расположились по результатам игр плей-офф (завершились серии 1/4 и 1/2 финала). При этом финалисты, а также команды, которые выбыли из борьбы на двух первых стадиях, заняли места согласно результатам регулярного чемпионата. В итоге чемпионом Суперлиги-2 в сезоне-2019/2020 стала «Самара».

Итоговое положение



Премьер-лига



1. УГМК (Екатеринбург)

2.«Динамо» (Курск)

3. «Надежда» (Оренбургская область)

4. «Спарта энд К» (Видное)

5. «Енисей» (Красноярский край)

6. МБА (Москва)

7. «Динамо» (Новосибирская область)

8. «Спартак» (Ногинск)

9. «Динамо» (Москва).



Женская Суперлига-2



1. «Самара» (Самара)

2. «Надежда»-2 (Оренбургская область)

3. «Юность» (Пензенская область)

4. «Пересвет» (Ростовская область)

5. «Динамо-Энергия» (Иваново)

6. «Спартак»-2 (Ногинск)

7. «Енисей»-2 (Красноярский край)

8. «Динамо»-2 (Новосибирская область).