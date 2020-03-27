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Миротич согласился на сокращение зарплаты на 70%

Миротич согласился на сокращение зарплаты на 70%
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Барселоны», один из самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы Никола Миротич согласился на сокращение зарплаты, сообщает Eurohoops.

Руководство каталонского клуба объявило о снижении зарплаты всем игрокам на время пандемии коронавируса. Ожидается, что баскетболисты недополучат 70% положенных сумм.

Миротич перешёл в «Барселону» после нескольких лет, проведённых в НБА. Его возвращение в Европу было воспринято как сенсация, так как он имел варианты продолжения карьеры за океаном. Никола стал самым высокооплачиваемым игроком команды и практически сразу превратился в лидера коллектива.

Напомним, Испания — одна из самых пострадавших стран от коронавируса. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения, более 4 тысяч из них стали смертельными.

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