Миддлтон: надеюсь, мы вернёмся на площадку и всё же завершим сезон

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон поделился мнением о приостановке регулярного чемпионата в лиге из-за пандемии коронавируса.
«Каждый день поддерживаю себя в форме, при этом стараюсь не убиваться, ведь мы не знаем, как долго пауза будет продолжаться.
Надеюсь, мы вернёмся на площадку и всё же завершим сезон. Из того, что говорит НБА, кажется, они стараются делать всё возможное, чтобы сезон не пропал», – приводит слова Миддлтона ESPN.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.
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