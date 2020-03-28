Миддлтон: надеюсь, мы вернёмся на площадку и всё же завершим сезон

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон поделился мнением о приостановке регулярного чемпионата в лиге из-за пандемии коронавируса.

«Каждый день поддерживаю себя в форме, при этом стараюсь не убиваться, ведь мы не знаем, как долго пауза будет продолжаться.

Надеюсь, мы вернёмся на площадку и всё же завершим сезон. Из того, что говорит НБА, кажется, они стараются делать всё возможное, чтобы сезон не пропал», – приводит слова Миддлтона ESPN.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.