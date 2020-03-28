Выявлен первый случай коронавируса среди игроков женской НБА

Защитник клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Спаркс» Сидни Уиз сообщила, что её результаты теста на коронавирус показали положительный результат. Об этом информирует KTLA.



Уиз стала первой баскетболисткой женской НБА, у кого обнаружили коронавирус. Уиз прошла тест 25 марта после возвращения из Испании, где она выступала в местном первенстве.



Напомним, спортивные соревнования в США были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии COVID-19.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось около 600 тысяч человек. Число погибших превысило 25 тысяч. В России зарегистрировано уже более 1 тысячи заболевших.