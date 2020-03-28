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Дэвис сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат

Дэвис сообщил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Чувствовал себя отлично. Ничего не изменилось и сейчас», — приводит слова Дэвиса LA Times.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен после того, как коронавирусом заразился центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Затем болезнь была диагностирована у Митчелла. В НБА заболели также четыре баскетболиста «Бруклина», в том числе Кевин Дюрант, два баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс», Кристиан Вуд из «Детройт Пистонс» и Маркус Смарт из «Бостон Селтикс».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч.

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