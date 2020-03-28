Евролига опубликовала подборку лучших моментов сезона с участием Алексея Шведа

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором собраны лучшие моменты с участием разыгрывающего подмосковных «Химок» Алексея Шведа.



«Ещё один типичный сезон с высокими показателями для Алексея Шведа. Посмотрите некоторые его лучшие эпизоды», — говорится в описании к ролику.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.