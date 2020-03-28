Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Евролига опубликовала подборку лучших моментов сезона с участием Алексея Шведа

Евролига опубликовала подборку лучших моментов сезона с участием Алексея Шведа
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги опубликовала видео, в котором собраны лучшие моменты с участием разыгрывающего подмосковных «Химок» Алексея Шведа.

«Ещё один типичный сезон с высокими показателями для Алексея Шведа. Посмотрите некоторые его лучшие эпизоды», — говорится в описании к ролику.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Euroleague.

Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020